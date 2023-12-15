Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинские боевики обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами

Украинские боевики обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами

Сегодня около половины первого ночи националисты обстреляли Мариуполь. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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