Ищенко рассказал, будут ли сдаваться заблокированные в Мариуполе «азовцы»

Специалист МИА «Россия сегодня» по вопросам отношений РФ и Украины Ростислав Ищенко заявил, что участники нацбатальона «Азов»*, которые располагают крупными запасами и надёжными убежищами, от выхода без вооружения по гумкоридорам в плен отказались.