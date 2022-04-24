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Ищенко рассказал, будут ли сдаваться заблокированные в Мариуполе «азовцы»

Ищенко рассказал, будут ли сдаваться заблокированные в Мариуполе «азовцы»

Специалист МИА «Россия сегодня» по вопросам отношений РФ и Украины Ростислав Ищенко заявил, что участники нацбатальона «Азов»*, которые располагают крупными запасами и надёжными убежищами, от выхода без вооружения по гумкоридорам в плен отказались.

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