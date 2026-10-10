Достоевский в театре: как «ШДИ» раскрывает тайны его произведений и что ждет зрителей на премьерах

В преддверии 205-летия со дня рождения Федора Достоевского театр «Школа драматического искусства» (ШДИ) подготовил захватывающую программу, которая перенесет зрителей в мир его произведений.
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