Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин издал указ о весеннем призыве на военную службу. В документе указано, что с 1 апреля по 15 июля 2025 года будет осуществлен призыв граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не находящихся в запасе и подлежащих призыву, в количестве 160 000 человек.