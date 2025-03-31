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ГТРК Татарстан

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Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин издал указ о весеннем призыве на военную службу. В документе указано, что с 1 апреля по 15 июля 2025 года будет осуществлен призыв граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не находящихся в запасе и подлежащих призыву, в количестве 160 000 человек.

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