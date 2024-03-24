Власти ХМАО не стали переносить кинофестиваль «Дух огня» из-за трагедии в Подмосковье

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова не стала отменять или переносить кинофестиваль «Дух огня» в Ханты-Мансийске, который проходит при поддержке нефтяной копании «Газпром нефть».
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