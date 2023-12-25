Как избавиться от прокрастинации?

Прокрастинация (от англ. procrastination — откладывание, procrastinate — откладывать) - это склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.
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