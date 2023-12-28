Times опубликовала фото Ивлеевой и Киркорова с “голой” вечеринки

“Голая” вечеринка звёзд отечественного шоу-бизнеса покоряет ведущие мировые издания. Британская The Times опубликовала сегодня статью об этой “голой” вечеринке, а в качестве иллюстрации к материалу опубликовала фото Ивлеевой и Киркорова этого “мероприятия” 11:20, Лондон, Скандал после “голой” вечеринки Ивлеевой докатился до Лондона и вышел на международный уровень.