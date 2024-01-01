Смертельное оружие: В следующий год вступает другая русская армия

Фото: Tsitsagi Nikita/news.ru/Global Look Press 3 дня назад 67K прочитали По не самой лучшей нашей традиции, Россия вступила в очередную войну с Западом, не закончив перевооружение армии, имея множество устаревших образцов вооружений и уступая противнику по многим критически важным направлениям.