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Смертельное оружие: В следующий год вступает другая русская армия

Смертельное оружие: В следующий год вступает другая русская армия

Фото: Tsitsagi Nikita/news.ru/Global Look Press 3 дня назад 67K прочитали По не самой лучшей нашей традиции, Россия вступила в очередную войну с Западом, не закончив перевооружение армии, имея множество устаревших образцов вооружений и уступая противнику по многим критически важным направлениям.

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