Либо перепьются, либо в болоте утонут

Много лет назад, когда ещё доморощенные либералы называли прибалтийских лимитрофов прибалтийскими тиграми, автор опубликовал материал под названием «Не будите ”прибалтийских тигров” — пусть во сне уйдут».
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