Уплата НДФЛ при продаже недвижимости, находящейся в другом регионе

Как платить НДФЛ при продаже недвижимости, если физлицо состоит на учете в налоговом органе одного региона, а продает объект в другом регионе, в котором снижен минимальный предельный срок владения объектом.
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