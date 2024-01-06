Православные верующие 7 января отмечают великий церковный праздник Анастасия Андреева Сотрудники портала FTiimes предоставят информацию о том, какое событие в церковном календаре отмечают православные 7 января 2024 года.
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