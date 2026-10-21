© IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look PressПолузащитник «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия, порвавший крестообразные связки колена в игре с каталонской «Барселоной» в рамках третьего тура общего группового этапа Лиги чемпионов, опубликовал в социальных сетях новый пост.
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