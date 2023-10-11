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Захарова прокомментировала заявление Белого дома о небесконечной помощи Киеве

Захарова прокомментировала заявление Белого дома о небесконечной помощи Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 11 октября, прокомментировала словами «Украина, верёвка, конец» заявление представителя Белого дома, о том, что помощь Украине не будет бесконечной.

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