Русский Днепроп...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русский Днепропетровск

155 подписчиков

Зеленский: «Орешником» и Трампом меня не возьмёшь. «Клоун», — ответили в Верховной Раде

Дмитрий Родионов 23 ноября 2024 г., 14:27   Как изменились настроения на Украине за последние три недели? Владимир Зеленский раскритиковал депутатов Верховной Рады за отмену пятничного заседания, а посольства зарубежных стран — за приостановку работы из-за ракетной угрозы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх