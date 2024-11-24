Зеленский: «Орешником» и Трампом меня не возьмёшь. «Клоун», — ответили в Верховной Раде

Дмитрий Родионов 23 ноября 2024 г., 14:27 Как изменились настроения на Украине за последние три недели? Владимир Зеленский раскритиковал депутатов Верховной Рады за отмену пятничного заседания, а посольства зарубежных стран — за приостановку работы из-за ракетной угрозы.