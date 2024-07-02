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Летчик Попов: ВС России не могут сбивать дроны НАТО возле Крыма из-за ООН

Летчик Попов: ВС России не могут сбивать дроны НАТО возле Крыма из-за ООН

Уничтожение подлетевших к Крыму западных дронов-разведчиков расценят как нарушение международного права, поэтому российские военные лишь оттесняли их на дальнее расстояние.

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Комментарии
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Samarium
Если все это приводит к гибели жителей РФ, к уничтожению гражданских, да и военных объектов на территории РФ, то никакие положения международного права не могут являться преградой  для уничтожения иностранных объектов, приводящих к таким последствиям.... Подобное лечится подобным (  medicus curat, natura sanat ).... Нужна лишь политическая воля и приказ военным, которого уже третий год нет.....
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