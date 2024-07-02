Уничтожение подлетевших к Крыму западных дронов-разведчиков расценят как нарушение международного права, поэтому российские военные лишь оттесняли их на дальнее расстояние.
Летчик Попов: ВС России не могут сбивать дроны НАТО возле Крыма из-за ООН
Комментарии
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Samarium
Если все это приводит к гибели жителей РФ, к уничтожению гражданских, да и военных объектов на территории РФ, то никакие положения международного права не могут являться преградой для уничтожения иностранных объектов, приводящих к таким последствиям.... Подобное лечится подобным ( medicus curat, natura sanat ).... Нужна лишь политическая воля и приказ военным, которого уже третий год нет.....
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