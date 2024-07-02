Samarium

Если все это приводит к гибели жителей РФ, к уничтожению гражданских, да и военных объектов на территории РФ, то никакие положения международного права не могут являться преградой для уничтожения иностранных объектов, приводящих к таким последствиям.... Подобное лечится подобным ( medicus curat, natura sanat ).... Нужна лишь политическая воля и приказ военным, которого уже третий год нет.....