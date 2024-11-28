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«Вы не можете креститься и молиться!»: судья по громкой связи злобно отчитала юного спортсмена, который перекрестился перед схваткой. Она права?

«Вы не можете креститься и молиться!»: судья по громкой связи злобно отчитала юного спортсмена, который перекрестился перед схваткой. Она права?

Сегодня любое, даже самое незначительное событие может полыхнуть так, что мало не покажется никому, а народ мгновенно найдёт кучу скрытых смыслов и секретных подтекстов в любой сказанной фразе.

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Дура бестолковая.......
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9 час.
ОЛЕГЫЧ
Вам цвета покрытия пола ни что не напоминает....
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9 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Наоборот - хорошо 💪👌, мы его ногами топчем.
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1 час.

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