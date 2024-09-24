Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 137 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Миллионам  людей  в РФ  это  не грозит, их у нас просто нет И не  было никогда.Российские банки ...
  • Татьяна Гусева
    Почему перестали писать про бомбежки Белгорода в новостях?!Гладков: Количест...
  • Nina Pudikova
    Чужой для России, хорошо, что это понял!..................Уехавший из Росси...

Депутат Госдумы Кирьянов не согласился с призывом к россиянам «затянуть пояса»

Депутат Госдумы Кирьянов не согласился с призывом к россиянам «затянуть пояса»

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов прокомментировал призыв экономиста Дарьи Копыловой к россиянам «затянуть пояса» и по возможности отказаться от лишних трат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВК
Вад Кук
А сами то затяните или народ и так затянутый должен еще затянуть
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх