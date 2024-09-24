Депутат Госдумы Кирьянов не согласился с призывом к россиянам «затянуть пояса»

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов прокомментировал призыв экономиста Дарьи Копыловой к россиянам «затянуть пояса» и по возможности отказаться от лишних трат.
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