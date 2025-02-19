Рубио рассказал о продолжении действия санкций против России до заключения мирной сделки

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио проинформировал глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии и Франции, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности о переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.