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Петербургский дневник

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В Петербурге открыли выставку к юбилею БАМа

В Петербурге открыли выставку к юбилею БАМа

Железной дороге исполняется 50 лет Выставка, посвященная 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, открылась в Центральном музее железнодорожного транспорта РФ на Садовой улице в Петербурге.

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