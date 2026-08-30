Противоречивые действия Латвии на границе с Белоруссией — это плохо просчитанный популизм. Так считает замглавы МИД РФ Михаил Галузин, об этом он сообщил РИА Новости… .
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