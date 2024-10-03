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Царьград

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Армия Израиля: в центре страны перехвачена подозрительная цель

Армия Израиля: в центре страны перехвачена подозрительная цель

Сирены не звучали.Армия Израиля сообщила о перехвате подозрительной цели. Её заметили в центре страны на подлёте к побережью Гуш-Дан.

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