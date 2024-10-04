Какими продуктами себя обеспечивает Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Республика Крым вышла на самообеспеченность по производству пшеницы, свинины, фруктов и ряда овощей, в том числе помидоров, огурцов, моркови и лука благодаря господдержке.
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