У "Берлинского метеорита" оказалась уникальная структура

Исследователи из Музея природы Берлина, Свободного университета Берлина и Немецкого аэрокосмического центра обнаружили метеорит размером с грецкий орех на поле в городе Риббек, около 80 километров к северо-западу от Берлина.
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