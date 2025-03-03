Оскар-2025: В Лос-Анджелесе объявили победителей самой престижной премии в области кинематографа

В Лос-Анджелесе объявили победителей 97-й ежегодной премии «Оскар». Среди главных интриг вечера выделялась борьба за главную номинацию «Лучший фильм», а наличие таковой делает всю церемонию особенно занимательной.
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