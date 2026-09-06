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МОСИНФОРМ

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Москвичка выиграла Всероссийский турнир по фехтованию в Выборге

Москвичка выиграла Всероссийский турнир по фехтованию в Выборге

Столичная спортсменка Елизавета Геронина завоевала первое место в личном турнире по фехтованию на шпагах на Всероссийских соревнованиях среди кадетов «Балтийский старт».

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