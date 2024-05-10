«Байеру» осталось 4 матча до сезона без поражений

«Байер» ни разу не проиграл в этом сезоне. До конца сезона клубу из Леверкузена осталось провести четыре игры – в Бундеслиге против «Бохума» и «Аугсбурга», в финале Кубка Германии против «Кайзерслаутерна» и в финале Лиги Европы против «Аталанты».