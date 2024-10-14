Севастополец проведет в колонии 21 год за госизмену

Севастополец проведет в колонии 21 год за госизменуЖителя Севастополя завербовали СБУ в 2022 году. По заданию иноспецслужбы он собирал и передавал информацию об актуальных местах дислокации в Севастополе объектов ВС РФ.
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