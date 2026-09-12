С дизелем и рессорами: Changan Hunter Plus получил новую для России версию

Компания Changan объявила российские цены на пикап Hunter Plus в новой дизельной версии. До сих пор модель продавалась у нас исключительно с бензиновым двигателем, однако в конце лета производитель анонсировал модификацию с турбодизелем Isuzu, а теперь раскрыл стоимость.