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Самый дешевый вариант забора: 5 идей

Самый дешевый вариант забора: 5 идей

Вместе с экспертами разбираемся, какие заборы считают бюджетными и в чем их плюсы и минусы Стоимость забора складывается из подготовительных работ, монтажа, материалов, доставки, дополнительно учитывают обустройство ворот и калитки.

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