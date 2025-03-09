Самый дешевый вариант забора: 5 идей

Вместе с экспертами разбираемся, какие заборы считают бюджетными и в чем их плюсы и минусы Стоимость забора складывается из подготовительных работ, монтажа, материалов, доставки, дополнительно учитывают обустройство ворот и калитки.
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