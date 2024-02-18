Ученые исследовали улучшение мужской эрекции без лекарств

Ученые из Швеции, сотрудники Каролинского института и Университета Уппсалы, обнародовали результаты своего исследования, говорящие о том, что стабильные эрекции благотворно воздействуют на здоровье мужчин и помогают предотвращать различные проблемы.
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