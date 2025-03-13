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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабаев об Акинфееве в ЦСКА: «В мире единичные случаи, когда футболист всю жизнь проводит в одной команде. Он побил рекорды преданности»

«У меня [сожалений] нет, рад, что все эти годы он был с нами. Мне кажется, Игорь тоже смотрит на это с присущей ему не по годам мудростью.

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