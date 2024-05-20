Доброе утро, друзья!🌸 Прекрасного начала новой трудовой недели, чудесного дня, солнечного настроения! Есть одно мудрое высказывание: Сегодня нет времени, завтра не будет сил, послезавтра не будет нас.
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Доброе утро, друзья!🌸 Прекрасного начала новой трудовой недели, чудесного дня, солнечного настроения! Есть одно мудрое высказывание: Сегодня нет времени, завтра не будет сил, послезавтра не будет нас.