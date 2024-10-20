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Царьград

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Погибшую при странных обстоятельствах женщину похоронили на кладбище в Турции

Погибшую при странных обстоятельствах женщину похоронили на кладбище в Турции

В Турции похоронили русскую женщину, которая была замужем за турком и умерла при невыясненных обстоятельствах.

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