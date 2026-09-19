Эксперт ФАР рассказал, как избежать ДТП с дикими животными осенью

Осенью число ДТП с лосями и косулями увеличивается из-за мокрых дорог и низкой видимости. Эксперт Вячеслав Ашурков советует водителям снижать скорость, особенно ночью, и обращать внимание на знаки "Дикие животные".
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