Что даст ВКС РФ оснащение планирующих авиабомб миниатюрным двигателем

21K прочитали История с попыткой выведения из строя Харьковского бронетанкового завода вновь поднимает вопрос о необходимости повышения эффективности действий российской авиации, которая используется очень ограниченно из-за неподавленной вражеской ПВО.
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