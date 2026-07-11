Тебе рассказывают про секретную службу, доверие и «мы вдвоём против системы». Красивая история. Проблема одна: платит в ней только один человек.
Как «спецслужба» и «любовь» разводят на теракт
Комментарии
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Александр Семенов
Звонят "спецслужбы", обещают... Это понятно. А где наши спецслужбы / полиция? Или, как обычно, "нет тела - нет дела", то есть пока преступление не совершили, никому и дела нет?
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4 н.
Сергей
Вопрос не в "спецслужбах", а в мозгах куриных. Или скорее всего мозгах рыбки Гуппи, та через 2 минуты всё забывает. Из каждого утюга ежечасно твердят, что если звонят из "спецслужб", это развод!!!! Нет, послушали и забыли. Мне уже мошенники и всякие "спецслужбы " уже давно не звонят (честно сказать даже соскучился). Около 10 раз так их протролил, что видать где-то галочку поставили, что мол этому гаду звонить нельзя, опять все мозги выеб..., вынесет, время отнимет, а под конец "хохликами" назовёт... Обидно.
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4 н.
Геннадий Сытник
А вы предупреждений не читаете, как и эти лохи? Первое, что написано - клади трубку. И деньги сохранишь и свободу. Хочешь участие служб и органов - даёшь официальное согласие на прослушивание ВСЕХ своих разговоров. Ну как, согласен?
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4 н.
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