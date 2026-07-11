Как «спецслужба» и «любовь» разводят на теракт

Звонят "спецслужбы", обещают... Это понятно. А где наши спецслужбы / полиция? Или, как обычно, "нет тела - нет дела", то есть пока преступление не совершили, никому и дела нет?

Сергей

Вопрос не в "спецслужбах", а в мозгах куриных. Или скорее всего мозгах рыбки Гуппи, та через 2 минуты всё забывает. Из каждого утюга ежечасно твердят, что если звонят из "спецслужб", это развод!!!! Нет, послушали и забыли. Мне уже мошенники и всякие "спецслужбы " уже давно не звонят (честно сказать даже соскучился). Около 10 раз так их протролил, что видать где-то галочку поставили, что мол этому гаду звонить нельзя, опять все мозги выеб..., вынесет, время отнимет, а под конец "хохликами" назовёт... Обидно.