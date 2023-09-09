Театр абсурда

8 449 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Уваисова
    нет таким хамелеонам !Запущена масштабн...
  • Владимир Алтайцев
    Ну-ну!  Вся страна  презирала и ненавидела  Чубайса. И что с того? Дали ему возможность уехать с баблищем  из страны....Запущена масштабн...
  • роза саитова
    Да пора понять, хрен вам всем а не русские земли. Из века, до века пытаетесь нас сломить, да вот хренушки вам, здесь ...«Мы знаем русских...

ВС РФ снова уничтожили Challenger 2

ВС РФ снова уничтожили Challenger 2

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации вновь уничтожили британский танк Challenger 2 на данном направлении фронта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Ирина
Браво, ребята.. ❤️🇷🇺✌️Гордимся вами...
Ответить
19 час.
Владимир Соловьев
&quot;Ceкyнды дo кaтaстрофы&quot; - Космический шаттл &quot;Челленджер&quot;.  Он был уничтожен в январе 1986 года вскоре после запуска в результате катастрофы, в которой погибли все семь членов экипажа. ВОТ ТАКАЯ ВООБЩЕ БЕДА  С &quot;ЧЕЛЕНДЖЕРАМИ&quot; УЖЕ В УКРАИНЕ.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх