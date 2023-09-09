Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации вновь уничтожили британский танк Challenger 2 на данном направлении фронта.
ВС РФ снова уничтожили Challenger 2
Комментарии
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И
Ирина
Браво, ребята.. ❤️🇷🇺✌️Гордимся вами...
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19 час.
Владимир Соловьев
"Ceкyнды дo кaтaстрофы" - Космический шаттл "Челленджер". Он был уничтожен в январе 1986 года вскоре после запуска в результате катастрофы, в которой погибли все семь членов экипажа. ВОТ ТАКАЯ ВООБЩЕ БЕДА С "ЧЕЛЕНДЖЕРАМИ" УЖЕ В УКРАИНЕ.
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19 час.
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