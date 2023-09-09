ВС РФ снова уничтожили Challenger 2

Владимир Соловьев

"Ceкyнды дo кaтaстрофы" - Космический шаттл "Челленджер". Он был уничтожен в январе 1986 года вскоре после запуска в результате катастрофы, в которой погибли все семь членов экипажа. ВОТ ТАКАЯ ВООБЩЕ БЕДА С "ЧЕЛЕНДЖЕРАМИ" УЖЕ В УКРАИНЕ.