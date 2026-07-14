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«После этого он умер»: СМИ узнали о последнем заявлении сенатора Грэма о России

«После этого он умер»: СМИ узнали о последнем заявлении сенатора Грэма о России

Axios: сенатор Грэм шутил, что не может умереть до введения санкций против РФ Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм перед смертью заявил, что не может умереть до введения новых антироссийских санкций.

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