В Минобороны внедрили справочную систему на базе ИИ

Министерство обороны России объявило о внедрении в работу центральных органов военного управления локальной справочно-рекомендательной системы, построенной на основе большой языковой модели искусственного интеллекта.
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