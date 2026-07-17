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В Минобороны внедрили справочную систему на базе ИИ

В Минобороны внедрили справочную систему на базе ИИ

Министерство обороны России объявило о внедрении в работу центральных органов военного управления локальной справочно-рекомендательной системы, построенной на основе большой языковой модели искусственного интеллекта.

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