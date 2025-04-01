БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Закон, который ничего не значит: европейская авантюра властей Армении

Закон, который ничего не значит: европейская авантюра властей Армении

Брюссель не предоставляет Армении экономических льгот и отказывает в гарантиях безопасности, даже призрачны Накануне, 26 марта Национальное собрание (парламент) Армении большинством голосов приняло закон о начале процесса вступления страны в Европейский союз.

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