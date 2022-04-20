Захарова призвала к расследованию фейка о якобы возможном использовании РФ ядерного оружия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала фрагмент из интервью главы министерства Сергея Лаврова относительно возможности использования Россией ядерного оружия, смысл которого был неверно передан рядом Telegram-каналов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала фрагмент из интервью главы министерства Сергея Лаврова относительно возможности использования Россией ядерного оружия, смысл которого был неверно передан рядом Telegram-каналов.
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