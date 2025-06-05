Артиллерийский расчет 152-миллиметровой гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» Анапского гвардейского артиллерийского полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области.
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