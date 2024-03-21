По заоблачным ценам поставляют продукты питания в детские сады в Актау

Первыми тревогу забили родителей малышей. Они стали замечать, что их дети стали приходить голодными. А когда стали выяснять, чем их кормят в детском саду, то выяснилось, что якобы из-за высоких цен, повара не могут уложиться в рацион.
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