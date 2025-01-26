The Times: Есть четыре возможных сценария окончания конфликта на Украине

Издание подчеркивает, что Киев сейчас сильно зависит от помощи ТрампаСуществует четыре возможных сценария исхода конфликта на Украине, и Киев сейчас как никогда нуждается в президенте США Дональде Трампе, пишет военный корреспондент газеты The Times Энтони Лойд.
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