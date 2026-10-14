Город для большой семьи: Севастополь получил всероссийское признание

Севастополь стал городом для большой семьи.Севастополь стал городом для большой семьи. За победой нашего региона в номинации всероссийского конкурса «Семейная столица России» стоят тысячи севастопольцев, которые растут в многодетных семьях или создают их уже сами.
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