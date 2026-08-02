Кевин Дюрэнт намерен сыграть на домашних Играх в Лос-Анджелесе: «Надеюсь получить этот вызов»

Кевин Дюрэнт не исключил участия в Олимпиаде-2028 в составе сборной США. Форвард « Хьюстона » заявил, что его возможное попадание в состав команды будет зависеть от того, сможет ли он оставаться среди лучших игроков страны к моменту формирования заявки.