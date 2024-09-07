ВКС России получили новые высокоточные планирующие бомбы с увеличенной дальностью полета

Новые крылатые бомбы поступили на вооружение ВКС России, пишет MWM. Их дальность полетаоценивается в 78-85 километров, что позволит российским истребителям усилить удары, выполняя более короткие вылеты, и поражать хорошо защищенные цели с более безопасных расстояний.