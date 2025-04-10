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В Доминикане завершили разбор завалов в ночном клубе, погиб 221 человек

В Доминикане завершили разбор завалов в ночном клубе, погиб 221 человек

Обрушение крыши клуба в Доминикане. Обложка © X / Periodistassinfronteras Власти Доминиканской Республики завершили спасательную операцию на месте обрушения крыши ночного клуба Jet Set в столице Санто-Доминго.

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