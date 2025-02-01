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Дональд Трамп даже после встречи с главой Nvidia полон решимости повысить пошл...

Дональд Трамп даже после встречи с главой Nvidia полон решимости повысить пошл...

Дональд Трамп даже после встречи с главой Nvidia полон решимости повысить пошлины на ввоз чипов в СШАНа этой неделе главе и основателю Nvidia Дженсену Хуангу (Jensen Huang) удалось встретиться с президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) для обсуждения волнующих их обоих вопросов.

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