Дональд Трамп даже после встречи с главой Nvidia полон решимости повысить пошл...

Дональд Трамп даже после встречи с главой Nvidia полон решимости повысить пошлины на ввоз чипов в СШАНа этой неделе главе и основателю Nvidia Дженсену Хуангу (Jensen Huang) удалось встретиться с президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) для обсуждения волнующих их обоих вопросов.