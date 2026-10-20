Певица Линда объявила тотальное молчание на фоне судебного конфликта с композитором Максимом Фадеевым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Сидите дома. Ожи...
- Белое платье, чуж...
- T «Сидите дома. Ожи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым